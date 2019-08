Een 38-jarige man uit Den Haag is donderdag overleden nadat hij werd neergestoken op straat. Een 17-jarige verdachte is aangehouden, meldt de politie. De steekpartij gebeurde ’s middags op de Jacob Schorerlaan in Den Haag.

Agenten troffen na een melding de man zwaargewond aan. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed aan zijn verwondingen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of er een relatie is tussen de twee.