Onbekende geeft kind (2) teddybeer met camera

Een onbekende man heeft woensdag een 2-jarig kindje een knuffelbeer gegeven met daarin een camera en een microfoon, meldt de politie. Dat gebeurde op een rommelmarkt in Zuidzande (Zeeland), toen de peuter daar samen met de ouders rondwandelde. De man gaf ook aan het kindje lief te vinden.

De ouders voelden later op de dag dat er iets hards in de knuffel zat verstopt. Toen de knuffelbeer werd opengemaakt, bleek dat er een camera in zat. Het neusje van de teddybeer bleek de lens van een camera te zijn. De ouders van het kind schakelden direct de politie in, die de zaak nu onderzoekt.

Waar de onbekende man het cadeautje vandaan haalde is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie hij is. De politie waarschuwt voor soortgelijke situaties.