Saïda Maggé naar NOS Journaal

Saïda Maggé is de nieuwe presentator van het NOS Journaal. Zij volgt Dionne Stax op, die aan de slag gaat bij AVROTROS.

Maggé (31) is momenteel invalpresentator bij Nieuwsuur (NOS/NTR). Ook is ze te horen op NPO Radio 1 bij Nieuws en Co (NOS/NTR) in het programmaonderdeel De Bus. Voor die tijd presenteerde zij jarenlang het AT5 Nieuws.

Maggé gaat in eerste instantie vooral de ochtend- en dagjournaals presenteren. Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws is blij: “Ze is een belangrijke aanwinst door haar brede ervaring en veelzijdigheid. Saïda is een gedreven journalist en heeft bij AT5 en Nieuwsuur de nodige tv-ervaring opgedaan.”