TLN vreest meer inklimmers na brexit

De brexit zal voor een extra stroom van inklimmers zorgen: migranten die de grens willen oversteken door illegaal in een vrachtwagen te klimmen. Dat vreest Transport en Logistiek Nederland (TLN). De branchevereniging is ongerust na een nieuwe reeks incidenten met inklimmers in onder meer Hoek van Holland en het Limburgse Eijsden.

“In 2017 zijn volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb in de regio Rotterdam 944 inklimmers opgepakt, vorig jaar waren dat er 1371”, zegt een woordvoerder van TLN naar aanleiding van een bericht in het Nederlands Dagblad. “In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn in het Rotterdamse havengebied 580 verstekelingen aangetroffen.”

Over landelijke cijfers beschikt TLN niet. “Maar als we afgaan op signalen van onze leden zien we een duidelijke toename”, aldus de zegsman. “Ook in Moerdijk en op de A12 bij Woerden zijn illegalen aangetroffen in vrachtwagens. Het lijkt zich als een olievlek over het land uit te breiden.” Volgens de zegsman gaat het vaak om mensen die een beter leven willen opbouwen in het Verenigd Koninkrijk, slachtoffers van mensenhandel en vrouwen die geronseld worden en uiteindelijk tegen hun wil in de prostitutie belanden.

Langere wachttijden bij de veerboten naar Engeland, als gevolg van de brexit, maken het voor mensen straks relatief eenvoudig om zich in een vrachtwagen te verschansen, verwacht de TLN-woordvoerder.