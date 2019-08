Utrechts gezin slachtoffer jeepongeval Alanya

De vier Nederlandse slachtoffers van een ongeval, dinsdag met een jeep bij de Turkse badplaats Alanya zijn afkomstig uit één gezin. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De vader is omgekomen. De moeder, een dochter en een zoon raakten gewond toen de terreinwagen waarin ze zaten van de weg raakte en in een kloof terechtkwam.

Een woordvoerder noemt het een vreselijke situatie. Het ministerie heeft via de ambassade in Turkije alle mogelijke hulp aangeboden. “Het gezin is afkomstig uit de provincie Utrecht.”

Acht inzittenden met een andere nationaliteit raakten gewond. De bestuurder van de jeep is aangehouden.