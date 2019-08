30 augustus is gaststad songfestival bekend

De steden die nog in de race zijn als gaststad voor het Eurovisiesongfestival volgend jaar, Maastricht en Rotterdam, weten op vrijdag 30 augustus wie het festijn daadwerkelijk mag organiseren. Dat heeft de NPO vrijdag bekendgemaakt.

De twee steden hadden vrijdag tot 17.00 uur de tijd om de laatste aanvullingen op hun eerder aangeleverde bidbook in te leveren bij de organisatie. Op basis van die bidbooks en werkbezoeken aan de steden geeft de selectiecommissie een advies aan de European Broadcast Union (EBU). De organisatie van het Eurovisiesongfestival 2020 in Nederland is een samenwerking tussen NPO, AVROTROS en NOS, in coproductie met de EBU.

Nederland organiseert volgend jaar het Eurovisiesongfestival omdat Duncan Laurence de afgelopen editie in Israƫl heeft gewonnen.