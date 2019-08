Demonstratie in Den Haag tegen boerkaverbod

In de buurt van station Den Haag Centraal wordt vrijdagmiddag gedemonstreerd tegen het onlangs ingevoerde boerkaverbod. De initiatiefnemers, enkele vrouwen die een nikab dragen, zeggen dat het verbod ze treft in het belijden van hun geloof.

Sinds 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in onder meer scholen, ziekenhuis en overheidsgebouwen. Ook in treinen, bussen, trams en metro’s is het verboden om het gezicht te bedekken. De boete bedraagt minimaal 150 euro. Het gaat niet alleen om de boerka, maar ook om nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen. Mensen moeten elkaar kunnen aankijken en herkennen, is het idee, zowel voor de communicatie als voor identificatie. Het verbod geldt niet op straat en ook niet bij haltes, op perrons, in stationshallen en in taxi’s.

Het boerkaverbod is omstreden. Meerdere gemeenten en openbaarvervoerbedrijven hebben gezegd dat ze de wet niet willen handhaven.