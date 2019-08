Grou wint skûtsjesilen voor derde keer op rij

Het Friese skûtsjesilen (SKS) is voor de derde keer gewonnen door Grou. Op de slotdag lieten schipper Douwe Azn. Visser en zijn bemanning net als vorig jaar Heerenveen achter zich in het eindklassement. Lemmer eindigde derde.

Ieder jaar doen er veertien skûtsjes mee met de wedstrijd op verschillende Friese wateren. De snelle en wendbare boten vertegenwoordigen allemaal een stad, dorp of gemeente. De zeilers gingen op 27 juli van start in Grou en eindigden de wedstrijd vrijdag op het Sneekermeer. Grou werd op de slotdag achtste, en dat was genoeg om opnieuw de titel binnen te halen.

De sport dateert uit de negentiende eeuw. Deelnemers gebruiken oude platbodems waarmee toentertijd turf, mest en andere lading bij boerderijen werden gebracht. Als er weinig werk was, werden er zeilwedstrijden georganiseerd.