Knuffel met camera maakte geen opnames

Met de knuffelbeer die een 2-jarig kindje woensdag op een rommelmarkt in het Zeeuwse Zuidzande kreeg, konden onmogelijk heimelijk opnames worden gemaakt. Dat meldt de politie na onderzoek.

De peuter en de ouders liepen over de rommelmarkt, toen ze door een onbekende man werden aangesproken. Hij zei het kindje erg lief te vinden en gaf gratis een klein knuffelbeertje mee. Later op de dag hadden de ouders het vermoeden dat er iets hards in zat. Toen ze het beertje openmaakten zagen ze een klein formaat camera met microfoon. Het neusje van de knuffelbeer bleek de lens te zijn.

Volgens de politie zat er echter geen batterij in de knuffel en was het niet mogelijk ermee te filmen, laat staan beelden of geluid te verzenden.

De politie waarschuwt wel voor soortgelijke “verdachte situaties”. “Mocht u of uw kinderen aangesproken worden door een onbekende en er wordt een gratis knuffeltje aangeboden: kijk het dan even goed na”, aldus de politie op Facebook.