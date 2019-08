Nederlands kind dood in Spaans ravijn

Na een lange zoekactie is vrijdagmorgen een 14-jarig Nederlandse jongen dood gevonden in een ravijn in de Spaanse Pyreneeën. De ouders hadden hem donderdag als vermist opgegeven. Ze waren op een excursie geweest waar de jongen niet mee naartoe wilde. Toen ze in de middag op de camping in Espot, 155 kilometer ten noordwesten van Barcelona, terugkwamen was hun zoon verdwenen.

Politie en brandweer begonnen in de avond al in de bergen te zoeken, maar onderbraken de zoektocht tegen 04.00 uur, zonder een spoor te hebben gevonden, meldden plaatselijke media.

In de morgen is de zoektocht met hulp van een helikopter hervat. Rond 09.30 werd het lichaam van de jongen gespot. Het lag in een ravijn dat zo moeilijk toegankelijk is dat een speciale berg-eenheid van de Catalaanse politie, de UIM, eraan te pas moest komen om het lichaam te bergen. De politie onderzoekt hoe de jonge Nederlander in het ravijn is beland.