Vliegtuigen kunnen weer brandstof krijgen

Er kan weer worden getankt op Schiphol. De brandstoftoevoer is hersteld, aldus een woordvoerder van Schiphol. Hij meldt dat zo goed als alle voor vrijdagavond geplande vluchten voor het grootste gedeelte volgens planning zullen vertrekken.

Reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen en hier en daar annuleringen, stelt hij. Vrijdagavond waren er, net als bijna twee en een halve week geleden, problemen met de brandstofvoorziening op de luchthaven. Wat de oorzaak van de storing vrijdagavond was, is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan, aldus een woordvoerder van Aircraft Fuel Supply (AFS).

Op woensdag 24 juli ontstonden op Schiphol grote problemen door een storing bij AFS, dat verantwoordelijk is voor de brandstofvoorziening op de luchthaven. Tal van vliegtuigen konden toen geen brandstof tanken, met vertragingen en annuleringen als gevolg. Tienduizenden reizigers werden gedupeerd.

Ook de dagen erna kampte het vliegverkeer nog met vertragingen en werden in totaal honderd vluchten van diverse vliegmaatschappijen geannuleerd. AFS kan nog niet zeggen of het vrijdag om eenzelfde soort storing gaat als die van 24 juli. Onderzoeksinstituut TNO doet onderzoek naar die storing. De onderzoekers moeten proberen te achterhalen wat er precies is misgegaan.

AFS is namens KLM/Air France en de op Schiphol vertegenwoordigde brandstofleveranciers verantwoordelijk voor de ontvangst, behandeling, coördinatie en distributie van kerosine. Via pijpleidingen vanuit Amsterdam en Rotterdam wordt de kerosine richting Schiphol getransporteerd. Tot 1999 vond de aanvoer van kerosine met schepen plaats. AFS zorgt er nu voor dat de kerosine via ondergrondse leidingen op Schiphol naar alle plekken wordt gepompt, waar de vliegtuigmaatschappijen de kerosine kunnen aftanken.

Over de storing van 24 juli zei AFS eerder dat er “technische storing in de elektrische voeding” van de kerosine-installaties was. De oorzaak van die storing is nog niet bekend, het gevolg wel: uit voorzorg schakelde het hele systeem zichzelf uit. Het AFS-systeem raakte toen op meerdere plekken beschadigd door die noodstop.