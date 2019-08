Weer probleem brandstofvoorziening Schiphol

Opnieuw zijn er problemen met de brandstofvoorziening op Schiphol. Vrijdagavond meldt een woordvoerder van de luchthaven dat nog niet bekend is wat de oorzaak is. “Het enige dat ik kan zeggen is dat er een storing is, wat de storing veroorzaakt, zoeken we uit.”

Op Twitter klagen mensen dat hun vliegtuig aan de grond blijft staan en dat ze vertraging oplopen. Schiphol zegt samen met het bedrijf Aircraft Fuel Supply (AFS), dat verantwoordelijk is voor de brandstofvoorziening op de luchthaven, te werken aan een oplossing. Een woordvoerder van AFS bevestigt dat. “Technici van ons, maar ook van Schiphol zelf zijn aan het kijken wat er aan de hand is. Over het aantal klachten dat binnen is gekomen is nog niets te zeggen.” Hij weet niet of er daadwerkelijk toestellen aan de grond moeten blijven.

Op woensdag 24 juli ontstonden op Schiphol ook al grote problemen door een storing bij Aircraft Fuel Supply. Tal van vliegtuigen konden toen geen brandstof tanken, met vertragingen en annuleringen als gevolg. Tienduizenden reizigers werden gedupeerd.

Ook de dagen erna kampte het vliegverkeer nog met vertragingen en werden in totaal honderd vluchten van diverse vliegmaatschappijen geannuleerd. AFS kan nog niet zeggen of het vrijdag om eenzelfde soort storing gaat als die van 24 juli.