Ziekenhuis verwisselt uitslagen lab

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn de uitslagen van een laboratoriumtest verwisseld. Het ging om een test op de aanwezigheid van een maagbacterie bij 62 patiënten. Inmiddels is gebleken dat de verwisseling voor 39 van deze mensen uiteindelijk niks uitmaakte, maar 23 andere gevallen moeten nader worden bekeken.

Door de verwisseling hebben sommige mensen mogelijk onterecht antibiotica gebruikt, terwijl anderen misschien geen antibiotica hebben gekregen terwijl dat wel beter was geweest.

De verwisseling is een gevolg van een combinatie van een menselijke en technische fout, aldus het hospitaal. De tests zijn uitgevoerd in januari van dit jaar. De verwisseling kwam pas deze maand aan het licht bij een controle.

Het ziekenhuis heeft melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.