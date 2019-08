AFAS Stadion voorlopig niet toegankelijk

Het terrein van het stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar, het AFAS Stadion, is voorlopig niet toegankelijk. Dat meldt de club zaterdagavond. Een stuk van het dak van het stadion stortte zaterdagmiddag in door de harde wind. Hoe lang de periode is die wordt bedoeld met ‘voorlopig’, is niet gezegd.

Zondagochtend is overleg met allerlei instanties over de situatie, meldt de club.

Supporters die zondag met de bus mee willen naar de wedstrijd tegen RKC in Waalwijk, vertrekken dan ook vanaf parkeerterrein P8 in plaats van het terrein van het AFAS Stadion.