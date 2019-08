Alle massagesalons Haarlemmermeer gesloten

Alle zes de massagesalons in Haarlemmermeer zijn op last van de burgemeester voor drie maanden gesloten. Een ingezette mystery guest ontdekte dat er in alle salons seksuele handelingen werden verricht. In één salon leek sprake van mensenhandel.

De mystery guest vroeg bij alle salons om een ontspanningsmassage van een uur. Hij informeerde niet rechtstreeks naar seksuele diensten maar probeerde wel te achterhalen wat precies werd bedoeld als er iets van dien aard werd aangeboden. In alle salons werden dergelijke handelingen aangeboden, of zelfs ongevraagd uitgevoerd.

De gemeente meldt op haar site: “De mystery guest is uiteraard niet op de aanbiedingen ingegaan en zodra de behandeling seksueel van aard werd, heeft hij de massage gestaakt.” Het vermoeden van mensenhandel is doorgegeven aan de vreemdelingenpolitie.

Burgemeester Marianne Schuurmans stelt dat niet alle masseuses het werk altijd vrijwillig doen. “Reden genoeg dus om deze vorm van illegale prostitutie aan te pakken.”