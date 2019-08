BOVAG: keuringsplicht boot- en paardentrailers

De BOVAG roept op tot een vorm van keuringsplicht voor boot- en paardentrailers. Bij een controle na afloop van de zeilwedstrijden tijdens de Sneekweek in Friesland bleek er volgens inspecteurs van de brancheorganisatie deze week veel mis te zijn met boottrailers.

Keurmeesters van de BOVAG constateerden dat van de 132 gecontroleerde boottrailers 82 procent gebreken vertoonde en een gevaar vormde voor de verkeersveiligheid. “Telkens weer zien keurmeesters vele schrijnende gevallen, waarbij grote risico’s worden genomen en levensgevaarlijke combinaties de openbare weg op gaan”, stelt de organisatie.

Zo werden onder meer scheuren in banden aangetroffen of waren banden (soms zeer) verouderd, Meerdere trailers stonden op rubber uit de jaren 90. Ook waren breekkabels soms niet in orde. Een enkeling gebruikte in plaats daarvan een schoenveter. Slechts 24 trailers toonden geen mankementen.

De BOVAG wil net als in buurlanden Duitsland en België een APK voor aanhangwagens. “Op basis van de controle van boottrailers en eerdere inspecties van onder andere paardentrailers stelt BOVAG voor om een vorm van keuringsplicht op de politieke agenda te plaatsen”, stelt de brancheorganisatie.

Tien jaar geleden werd in Sneek een soortgelijke controle uitgevoerd. Sindsdien lijkt de staat van onderhoud van de boottrailers te zijn verslechterd. Destijds had 61 procent verouderde banden, deze week ging het om 71 procent van de aanhangers, aldus de BOVAG. Het advies is om banden van trailers elke zes jaar te vervangen.

Het periodieke onderhoud van aanhangwagens gebeurt in Nederland op vrijwillige basis. Bij verkeerscontroles kunnen wel boetes of rijverboden worden opgelegd door de politie, maar de pakkans is volgens de BOVAG gering. “Uit de controle in Sneek blijkt dat veel booteigenaren zich simpelweg onbewust zijn de technische staat van hun aanhangwagen.”