David Guetta op 25e editie van Dance Valley

David Guetta, de wereldberoemde dj en producent, is zaterdag de hoofdact op Dance Valley in recreatiegebied Spaarnwoude. Het is de 25e editie van het dancefestival dat ook nu weer rekent op meer dan 25.000 bezoekers.

Er zijn acht podia. Om deze jubileumeditie nog meer glans te geven is er behalve veel house en hardcore ook een techno- en trancepodium. “We vonden het heel belangrijk om voor onze 25e verjaardag recht te doen aan de historie van het festival door zoveel mogelijk verschillende muzikale stijlen een plekje te geven”, zei een woordvoerder al eerder.

Ook op het programma staan onder meer Fedde Le Grand, Ummet Ozcan, Ferry Corsten, Bizzey, Chuckie, Firebeats en Kris Kross Amsterdam.