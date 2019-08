Deel dak AFAS Stadion stort in, geen gewonden

Een stuk van het dak van het stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar, het AFAS Stadion, is zaterdagmiddag ingestort. Er is niemand gewond geraakt. Het stuk dak, van ongeveer 20 meter breed, is op de tribune terecht gekomen. Harde wind is de oorzaak.

De club was op het moment dat het gebeurde niet aan het trainen in het stadion. Vanwege de wind werd elders binnen getraind. AZ-directeur Robert Eenhoorn reageerde zaterdagavond: “Dit heeft ons allemaal verrast. We zijn enorm geschrokken maar vooral blij dat er geen menselijk leed heeft plaatsgevonden. De komende dagen gaan we een onderzoek doen met experts op dit gebied. Pas als dat onderzoek is gedaan, kunnen we dieper op de zaak ingaan. Daarvoor is het nu nog veel te vroeg.”

De komende dagen zijn drie wedstrijden gepland in het stadion. Maandag staat een duel van Jong AZ tegen Telstar op het programma. De ploeg van trainers Koen Stam en Michel Vonk treft Telstar en donderdag speelt AZ in de Europa League tegen FC Marioepol uit Oekraïne. Of die wedstrijd in het stadion kan worden gespeeld of elders, of wellicht helemaal wordt uitgesteld, is nog onduidelijk. Eenhoorn heeft daarover contact met de voetbalbond KNVB. “Er worden in het stadion geen wedstrijden gespeeld als de situatie niet veilig is”, aldus Eenhoorn. “Zodra er meer duidelijk is over onze komende duels, zullen we dat zo snel mogelijk melden.”

AZ nam het AFAS Stadion (voorheen DSB Stadion) op 4 augustus 2006 officieel in gebruik. Op het dak van het stadion liggen 1725 zonnepanelen. Of dit op de een of andere manier heeft bijgedragen aan het instorten van het dak wordt onderzocht.