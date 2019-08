‘Gros boottrailers vertoont mankementen’

Het leeuwendeel van de boottrailers vertoont mankementen. Die conclusie trekt branchevereniging BOVAG na een inspectie tijdens de Sneekweek. Van de 132 aanhangers die de keurmeesters onder de loep namen, waren er slechts 24 die geen mankementen hadden. De rest (82 procent) dus wel.

De problemen liepen uiteen van scheuren in banden tot ontbrekende breekkabels. Meerdere booteigenaren hadden nog rubber uit de jaren 90 onder hun trailer. Ook gebruikte een enkeling een veter als breekkabel.

Volgens BOVAG is de staat van het onderhoud de laatste tien jaar verslechterd. In 2009 stonden de keurmeesters ook tijdens de Sneekweek te controleren. Destijds had bijvoorbeeld 61 procent verouderde banden, nu is dat 71 procent. Wat betreft verlichting is wel het een en ander verbeterd, maar nog altijd heeft een derde de zaken niet op orde.

Volgens BOVAG toont de inspectie aan dat een keuringsplicht voor aanhangers hard nodig is. In tegenstelling tot Duitsland en Belgiƫ kent Nederland geen APK voor aanhangwagens.