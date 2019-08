In Groningen barst Noorderzon weer los

In Groningen barst donderdag weer het Noorderzon Performing Arts Festival los, een internationaal en actueel podiumkunstenfestival dat elf dagen duurt. Er wordt op circa 135.000 bezoekers gerekend voor de in totaal 179 voorstellingen, van heel kleine tot heel grote uitvoeringen.

Op deze 29e editie worden in het Noorderplantsoen en op andere locaties in de stad kunstenaars verwacht uit Frankrijk, Australië, Cambodja, Chili, Noorwegen, België, Duitsland, Thailand, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Zwitserland, Finland, Zuid-Afrika, Mozambique en Hongarije.

Uit Chili komt bijvoorbeeld een als “urgent en sexy” omschreven stuk over kunst, fake news en verraad, Dragón, geschreven door Guillermo Calderón. Optraken is volgens de festivalorganisatie een voorstelling over je staande houden in een vijandige wereld, een uitvoering vol “intelligente slapstick door vijf elegante elastieken heren”, verzameld in het Franse gezelschapje Le Galactik Ensemble.

Uit Berlijn komt een “verontrustende beschouwing op de relatie tussen mens en machine”: Uncanny Valley van Stefan Kaegi. En uit Australië arriveert Eugene Ughetti, die op zoek gaat naar de muzikale geest van Antarctica in de experimentele, multi-instrumentale performance Polar Force.

Een thema hanteert het festival niet: “We kijken gewoon naar het vernieuwende aanbod op de wereld en daarvan proberen we het beste naar het festival te halen”, aldus een woordvoerster.