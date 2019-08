Omgewaaide bomen en schuttingen door windhoos

De windhoos die vrijdagavond over Amsterdam raasde, lijkt in de nacht ook in het noorden van de provincie Noord-Holland schade te hebben aangericht.

Onder meer vanuit Bovenkarspel, Enkhuizen en Hem en vanaf de Waddeneilanden kwamen er meldingen van omgewaaide bomen en schuttingen. Ook zijn her en der pannen van de daken gevallen.

De filmpjes van de indrukwekkende windhoos in Amsterdam zijn trending op de sociale media.

Volgens het KNMI is een windhoos een wervelwind die vaak als een trechtervormige slurf onder een onweerswolk hangt en met de bui meetrekt. De ergste windhozen met dodelijke slachtoffers van de laatste decennia in Nederland deden zich voor bij Chaam en Tricht (1967), Ameland (1972), Moerdijk (1981) en Ameland (1992), leert de site van het KNMI.