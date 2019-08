Reddingsbrigade: ga niet het water op

Aan de meeste stranden langs de kust is de rode vlag gehesen. De Reddingsbrigade adviseert mensen dringend om niet op of in het water te gaan. Verschillende webcams op de stranden laten zien dat er hier en daar wel flink wordt gesurft, gekanood en zelfs gekitesurft.

Volgens de Reddingsbrigade zullen er minder mensen naar het strand gaan waardoor het voor de toezichthouders overzichtelijker is dan op een normale stranddag. “Maar de waaghalzen die wél de zee ingaan lopen dan weer extra gevaar”, zegt een woordvoerder. Het is volgens hem overigens wel een wat ingewikkelde dag, qua weersomstandigheden. “Vanochtend is het bar en boos dus blijven de mensen toch wel thuis, maar vanmiddag wordt het weer wat mooier en dan zal er wel weer toestroom zijn.”