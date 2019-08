Onderzoeksraad buigt zich over AFAS Stadion

De Onderzoeksraad voor Veiligheid houdt een verkennend onderzoek naar het deels instorten van het dak van het stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar. Dat meldt de NOS. Het dak boven de Molenaarstribune kwam zaterdag naar beneden tijdens een storm. Niemand raakte gewond.

“Maar er hadden tientallen doden kunnen vallen”, zegt VVD-Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis. Hij wil een Kamerdebat over hoe het kon gebeuren, meldt NH Nieuws. “Ik ben erg geschrokken. Het is een relatief nieuw stadion,” aldus de VVD’er, die met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om tafel wil.

Het terrein van het AFAS Stadion van AZ is voorlopig niet toegankelijk. Zondag komt het elftal van AZ wel in actie: om 14.30 uur in een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. “Er wordt zo snel mogelijk duidelijk waar de komende thuisduels gespeeld worden” is het enige dat AZ er in een bericht op Twitter over kwijt wil.

De club was op het moment dat het dak instortte niet aan het trainen in het stadion. Vanwege de harde wind werd elders binnen getraind.