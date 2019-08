Studentensteden: intro is geen ontgroening

In Leiden, Groningen en Utrecht begint op maandag de introductie voor aankomende studenten. In andere universiteitssteden zullen dergelijke activiteiten snel volgen. Het gaat niet om ontgroening, benadrukken ze in de studentensteden.

In Leiden verwelkomen ze de nieuwelingen tijdens de Enige Leidse Commissie Introductie Dagen, De EL CID-week. Het is volgens de organisatoren een algemene introductie voor alle nieuwe studenten van Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden. “De EL CID heeft niets te maken met ontgroening, het is slechts een eerste kennismaking met de stad, de studie en het studentenleven”, zeggen ze op de eigen site.

De deelnemers worden begeleid door ouderejaars die optreden als ‘mentoren’. “Deze mentoren krijgen voor de EL CID-week een training, zodat ze op en top zijn voorbereid om hun groepje met eerstejaars studenten op een veilige manier door de week te loodsen”, zo wordt beloofd.

In Groningen begint de vergelijkbare KEI-week en ook daar wordt belangstellenden op het hart gedrukt dat die niks te maken heeft met ontgroening: “Je moet de KEI-week zien als iets wat heel erg leuk is om te doen en het is absoluut geen ontgroening. Eerder een week vol informatie, activiteiten en feesten”, aldus de organisatie tegen de nieuwkomers.

In Utrecht beginnen ze met de Utrechtse Introductie Tijd, de UIT. “De UIT is géén ontgroening, het is puur een kennismaking met de stad!”, klinkt het ook hier.

De nadruk op het feit dat het niet om ontgroenen gaat is verklaarbaar: ontgroeningen zijn ook in het recente verleden nogal eens lelijk uit de hand gelopen. Studentenverenigingen sloegen eerder dit jaar de handen ineen voor een goed verenigingsleven in de toekomst. Ze ondertekenden een document vol richtlijnen. Zo moet iedere studentenvereniging een alcoholbeleid hebben. De zogenoemde ‘verenigingstappers’, de studenten die schenken, moeten een certificaat halen dat hoort bij de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).

Ook voorzien de richtlijnen in afspraken over ‘nuchterheidsdiensten’ tijdens evenementen. Verder moet elke vereniging streven naar verantwoorde alcoholconsumptie door onder meer bewustwording, het aantrekkelijk maken van non-alcoholische dranken en het tegenhouden van acties die al te uitbundig alcoholgebruik zouden kunnen bevorderen.

De studentenverenigingen moeten ook fysiek en geestelijk geweld tegen zien te houden, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid ” of op welke grond dan ook”. Seksueel grensoverschrijdende opmerkingen en handelingen mogen evenmin.