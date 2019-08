Bij een bedrijf in het Groningse dorp Kiel-Windeweer is zondagochtend brand uitgebroken. Daarbij komt veel rook vrij die in de wijde omtrek te zien is.

De brand woedt volgens de brandweer in een loods met metaal en plastic. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

Mensen die in de buurt wonen ontvingen een NL-Alert waarin ze worden gewaarschuwd om vooral uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.