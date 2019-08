80 miljoen aan schadevergoedingen aardbevingen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft tot nu toe ruim 80 miljoen euro uitgekeerd aan inwoners die door de aardbevingen in het noorden van het land zijn getroffen. Ruim de helft is uitgekeerd vanuit de reguliere procedure en 34,5 miljoen euro aan schadevergoedingen in het kader van de stuwmeerregeling.

Nog eens 4,8 miljoen euro ging naar bijkomende kosten, gevolgschade en wettelijke rente, aldus de commissie in een nieuw overzicht van de stand van zaken. Vorige week zijn er 462 nieuwe schades gemeld. De TCMG heeft nu 17.978 van de 35.672 schademeldingen afgehandeld.

Met de stuwmeerregeling kunnen gedupeerden sinds juli kiezen voor een eenmalige vergoeding voor hun aardbevingsschade. Ruim 16.000 adressen komen daarvoor in aanmerking. Inmiddels zijn 7546 huishoudens en bedrijven ingegaan op het aanbod van 5000 euro. In ruil daarvoor trekken ze hun schadeclaims in, zodat het ‘stuwmeer’ aan lang openstaande meldingen kan worden weggewerkt.