‘Eerste Nederlandse zonne- en windenergiepark’

Nederland krijgt het eerste energiepark dat uit een combinatie van zonnepanelen, windturbines en accu’s bestaat. Dat meldde Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, dat het park gaat bouwen op het eiland Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland. Het park wordt naar verwachting volgend jaar in september in gebruik genomen.

Volgens Vattenfall vullen windenergie en zonne-energie elkaar goed aan. “Als het stevig waait, schijnt er vaak minder zon. En als de zon goed schijnt, waait het meestal minder hard”, licht Margit Deimel, directeur van de divisie Zon en Batterijen bij Vattenfall, toe. De accu’s zijn in eerste instantie nodig om de energie van zonnepanelen en windturbines in balans te brengen zodat de stroom gelijkmatiger aan het net kan worden geleverd. Daarnaast gebruikt Vattenfall de accu’s in de toekomst voor opslag van energie.

Het energiepark kan straks zo’n 40.000 huishoudens voorzien van groene stroom. Op het park verrijzen windturbines met een hoogte van maximaal 150 meter en 124.000 zonnepanelen. De accu’s komen ook op het park in een tiental zeecontainers.