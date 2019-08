Man (92) dood na ongeluk op spoorwegovergang

Een 92-jarige man uit Hoogezand is maandag overleden nadat hij met zijn auto tegen een trein was gebotst, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang in Hoogezand-Sappemeer.

Na de botsing heeft de man enige tijd bekneld gezeten. Hij overleed ter plekke.

Gemiddeld komen jaarlijks tien mensen om het leven door aanrijdingen op onbewaakte spoorwegovergangen. ProRail is sinds vorig jaar bezig om ze alle 179 af te sluiten of van beveiliging te voorzien. Enkele tientallen zijn er volgens de spoorbeheerder al opgeheven. Over vier jaar moet de laatste onbewaakte overgang afgesloten zijn.