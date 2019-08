Met Nina Jurna meer kijkers voor Zomergasten

Zomergasten heeft zondagavond meer kijkers getrokken dan de week ervoor. Naar de aflevering met Latijns-Amerikacorrespondent Nina Jurna keken 350.000 mensen, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Vorige week stemden 278.000 mensen af op de uitzending met schrijfster Hanna Bervoets.

Het interviewprogramma van de VPRO, waarin gasten hun perfecte tv-avond samenstellen, ging twee weken geleden van start met gast John van den Heuvel. Het gesprek tussen de misdaadjournalist en tussen presentatrice Janine Abbring werd bekeken door 647.000 kijkers.

Het best bekeken programma van de dag zondag was het NOS Journaal van 20.00 uur met bijna 1,7 miljoen mensen. Met ruim 1,5 miljoen kijkers was Studio Sport Eredivie het op een na best bekeken programma van de avond. Tussen Kunst en Kitsch was met ruim 1,2 miljoen kijkers het derde best bekeken programma.