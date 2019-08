Onderzoeksraad in Alkmaar bij AZ-stadion

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is maandagochtend in Alkmaar voor een verkennend onderzoek naar het instorten van een deel van het dak van het AZ-stadion. Hierna wordt besloten of er een volledig onderzoek komt.

Zo lang het onderzoek loopt, kan de ravage niet opgeruimd worden, laat een woordvoerder van de OVV weten. “De situatie is nu bevroren.” Het verkennend onderzoek neemt ongeveer twee weken in beslag, liet de woordvoerder dit weekend al weten. De komende tijd wordt informatie verzameld en met betrokken partijen gesproken.

Het dak boven de Molenaarstribune kwam zaterdag naar beneden tijdens een storm. Niemand raakte gewond. De club was op het moment dat het dak instortte niet aan het trainen in het stadion. Het terrein van het AFAS Stadion van AZ is voorlopig niet toegankelijk.

AZ is nog op zoek naar een locatie waar donderdag de thuiswedstrijd tegen Marioepol in de derde voorronde van de Europa League kan worden afgewerkt. Ook voor het thuisduel van komende zondag met FC Groningen en waarschijnlijk ook de volgende thuiswedstrijden moet nog een oplossing worden gevonden. Mogelijk worden de wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag gespeeld.