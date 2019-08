De politie is op zoek naar de eigenaar van een rottweiler die zondag in een park in Nieuwegein drie jonge kinderen heeft gebeten. De vrouw deed na het incident de hond aan de lijn en liep weg. De politie heeft een signalement van de vrouw verspreid.

De kinderen, tussen de drie en zes jaar oud, zijn door een arts behandeld aan de bijtwonden. Volgens de politie liep de rottweiler los op een plek in het park Oudegein waar dat is toegestaan.