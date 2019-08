Politie zoekt schutters Rotterdams café

De politie is op zoek naar twee mannen die afgelopen weekend op een café in Rotterdam hebben geschoten. Bij de schietpartij raakten twee mensen gewond. Een van de slachtoffers is in het hoofd geraakt. De verdachten vluchtten op een scooter.

In het café aan de Putselaan waren tijdens het incident in de nacht van zaterdag op zondag in totaal vijf mensen aanwezig. De personen die worden gezocht droegen volgens ooggetuigen zwarte helmen en reden weg in de richting van de Pretorialaan.

Het is nog onduidelijk waarom de kroeg werd beschoten.