De bestuursvoorzitter praat maandagavond in Nieuwsuur over de storingen.

Schiphol-topman Dick Benschop noemt het onaanvaardbaar dat er in korte tijd tot twee keer toe een storing in de kerosinetoevoer heeft plaatsgevonden. In een blog schrijft hij dat “we natuurlijk allemaal vol met vragen zitten”, bevestigt een woordvoerster van de luchthaven na een bericht hierover van de NOS. “Het is duidelijk dat dit soort verstoringen niet aanvaardbaar zijn”, aldus Benschop.

article

1403274

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol-topman Dick Benschop noemt het onaanvaardbaar dat er in korte tijd tot twee keer toe een storing in de kerosinetoevoer heeft plaatsgevonden. In een blog schrijft hij dat "we natuurlijk allemaal vol met vragen zitten", bevestigt een woordvoerster van de luchthaven na een bericht hierover van de NOS. "Het is duidelijk dat dit soort verstoringen niet aanvaardbaar zijn", aldus Benschop.

https://nieuws.nl/algemeen/20190812/topman-schiphol-storingen-onaanvaardbaar/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/08/12193004/topman-schiphol-storingen-onaanvaardbaar.jpg

Landelijk