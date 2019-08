Twaalf huizen ontruimd om dakbrand Rotterdam

Twaalf woningen aan de Westerbeekstraat in Rotterdam zijn ontruimd vanwege een dakbrand in een portiekwoning in die straat. De kans is aanwezig dat het vuur via het platte dak overslaat naar de naastgelegen gebouwen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

“De brand begon in de keuken en sloeg over naar het dak”, aldus de woordvoerder. “We proberen nu sleuven in het dak te maken om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt.”

Er zijn geen gewonden gevallen door de brand. “De geĆ«vacueerde mensen staan nu nog buiten, maar er wordt opvang geregeld voor hen”, zegt de woordvoerder.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.