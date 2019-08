Verdachten van diefstal vuurwapens justitie vrijgesproken

De rechtbank in Zutphen heeft twee mannen uit Ede vrijgesproken van de diefstal van een partij wapens van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), een onderdeel van de Dienst Justitiële Instellingen. De 23 vuurwapens, een hoeveelheid kogels en busjes pepperspray werden buitgemaakt tijdens een inbraak in juli 2018 in het pand van DV&O in Zutphen.

Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs dat het tweetal (26 en 31 jaar oud) de dieven zijn geweest. Het OM had tot zestig maanden cel tegen hen geëist.

In augustus 2018 leidde een zoekactie in een tuin in Otterlo tot de vondst van busjes pepperspray en honderden kogels. De 31-jarige man verbleef daar destijds, het huis staat op naam van zijn moeder. De rechtbank heeft hem acht maanden cel opgelegd voor de heling van de spullen, die in de tuin waren begraven, en voor overtreding van de wapenwet. Volgens de rechter is niet gebleken dat de 26-jarige wist dat de kogels en de pepperspray daar lagen. Hij is daarom volledig vrijgesproken.

Twee van de gestolen vuurwapens zijn inmiddels teruggevonden. De verdachten die daarbij zijn aangehouden, noemen de namen van de twee Edenaren niet, stelt de rechtbank vast. DNA-onderzoek van een van de wapens heeft geen spoor richting het duo opgeleverd. De pistolen – van het type Walther – waren nieuw en speciaal ontworpen voor de overheid.

De DV&O is onder meer verantwoordelijk voor het vervoer van gedetineerden en voor de bewaking van justitiële gebouwen, zoals rechtbanken.