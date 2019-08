Verzekeraars: gebruik elektrische step risico

Mensen die kleine elektrische voertuigen als stepjes, skateboards en eenwielers gebruiken op de openbare weg, riskeren een hoge boete. Daar waarschuwt het Verbond voor Verzekeraars maandag voor, omdat veel Nederlanders op vakantie zo’n elektrisch apparaat kopen.

In andere Europese landen zijn de apparaten toegestaan op de openbare weg. In Nederland is dat niet het geval. “Dat kan heel verwarrend zijn”, zegt Oscar van Elferen van het Verbond voor Verzekeraars. “Er gelden hier andere regels. We waarschuwen nu extra vanwege de vakantietijd. Veel Nederlanders komen terug met een elektrische step die ze op vakantie gewoon konden gebruiken, maar hier niet meer.”

In het bezit zijn van een klein elektrisch vervoermiddel is niet verboden, alleen kun je er dus niet de weg mee op. Ook is er maar een enkele verzekeraar die opdraait voor eventuele schade na een aanrijding. Van Elferen: “Wel is er een gezamenlijk fonds van verzekeraars dat in zo’n geval geld uitkeert aan een slachtoffer. Alleen kan die schade wel weer worden verhaald op de betrokkene.”

Het voertuig kan bij gebruik op de openbare weg in beslag worden genomen. Daarnaast riskeert de bestuurder een boete die kan oplopen tot ruim 300 euro. Het Verbond voor Verzekeraars hoopt dat er snel nieuwe regelgeving komt voor het gebruik van kleine elektrische transportmiddelen.