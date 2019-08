Een man van 40 jaar uit Italië is maandag op verdenking van witwaspraktijken aangehouden op de A2 bij Zevenaar. Hij was net de Duits-Nederlandse grens gepasseerd toen bij een controle bleek dat er meer dan 100.000 euro aan contanten in zijn auto lag, meldt de politie dinsdag. Omdat de Italiaan geen goede verklaring kon geven hoe hij aan het geld kwam, is het in beslag genomen.