Maan en VanVelzen bij start 75 jaar vrijheid

Maan, Roel van Velzen en Lavinia Meijer treden op 31 augustus op in Terneuzen bij de start van de herdenking van de bevrijding en de viering van 75 jaar vrijheid. Alle drie de artiesten hebben zich in het verleden al ingezet voor de vrijheid. Zo waren Maan en Roel van Velzen Ambassadeur van de Vrijheid op Bevrijdingsdag en trad Lavinia Meijer op bij het 5 mei-concert op de Amstel.

Ook onder meer Ben Caplan, Isabel Provoost en het Noors militair orkest betreden het podium. Radio-dj Frank van der Lende, kleinzoon van een Holocaust-overlevende, praat het programma aan elkaar.

In 2019 en 2020 wordt in Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het evenement in Zeeland vormt de aftrap van die herdenking. Tijdens de viering in Terneuzen is er speciaal aandacht voor de bevrijding van Zuid-Nederland en de Slag om de Schelde eind 1944. Premier Rutte houdt een rede, waarna koning Willem-Alexander de viering van 75 jaar vrijheid officieel opent.