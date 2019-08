Nederland telt steeds minder campings

Nederlanders hebben steeds minder keuze als het gaat om campings. Het aantal kampeerterreinen nam in vijf jaar tijd met een honderdtal af. Dat meldde de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van eigen cijfers.

In juli dit jaar waren er 2197 campings in Nederland, aldus de KvK. In Zeeland en Overijssel nam het aantal kampeerterreinen het sterkst af, terwijl Zuid-Holland en Utrecht juist een toename zagen. Gelderland blijft de provincie met het grootste aantal campings.

Volgens de werkgeversorganisatie voor recreatie Recron is de daling normaal. “Een aantal kampeerterreinen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd”, aldus een woordvoerster.

Campings hebben volgens haar te maken met verscherpte regelgeving op het gebied van veiligheid en hogere belastingen. Ook komt de consument steeds vaker voor een speciale beleving naar de camping, zoals het slapen in een boomhut, hooiberg of een omgebouwde rioolbuis. Maar niet iedere kampeerondernemer heeft genoeg geld om aanpassingen te realiseren. “Daarnaast hebben veel familiecampings geen opvolger”, aldus de zegsvrouw.