Ook drugs in auto Nederlanders Hongarije

De Hongaarse politie heeft ook in de auto van de twee Nederlanders die van drugshandel op het muziekfestival Sziget worden verdacht, verdovende middelen aangetroffen. De Hongaarse politie meldde dat in het voertuig bijna 17 kilo drugs is aantroffen.

De politie onderzocht de auto nadat ze in de bagage van de Nederlanders een sleutel van de auto hadden gevonden. Een van de verdachten is de Nederlandse atleet Roelf B.. Hij werd afgelopen week samen met een kompaan in Hongarije opgepakt met onder meer bijna 2700 xtc-pillen en een hoeveelheid marihuana. Ze verkochten de drugs vanuit hun tent op Sziget in Boedapest.