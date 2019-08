Politie op scherp om jongen met neppistool

Een jongen van vijftien uit Kapelle (Zeeland) heeft maar kort plezier gehad van een balletjespistool dat hij had gewonnen op de kermis in Goes. Voorbijgangers die vier jongeren zagen lopen waarschuwden de politie omdat een van de jongens een pistool in zijn handen zou hebben.

Agenten met kogelwerende vesten gingen in het centrum van Goes op zoek naar de jongens. Vergeefs, maar via camerabeelden werd achterhaald dat de jongen met het ‘wapen’ in Kapelle woonde. Daar nam de politie het moeilijk van echt te onderscheiden neppistool in beslag.