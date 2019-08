Sigaret blijft in tune Met het oog op morgen

Het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen past zijn beroemde openingstune, het lied Gute Nacht Freunde van zanger Reinhard Mey, niet aan. Dat heeft NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff dinsdag laten weten.

In een open brief had iemand maandag opgeroepen het nummer te vervangen. Reinhard Mey zingt: “Wat ik nog te zeggen zou hebben, duurt een sigaret en een laatste glas terwijl ik al sta.” Dat zou niet meer van deze tijd zijn. Op sociale media kreeg Met het oog op morgen veel bijval van luisteraars, die niet zagen wat er mis is met een verwijzing naar een sigaret.

“De briefschrijver werpt ons nogal wat voor de voeten: wij zouden hiermee roken als normaal gedrag voorstellen en het zou voor ons een onaantastbare vanzelfsprekendheid zijn”, meldt Gelauff. “We kunnen luisteraars geruststellen: dat is het allemaal niet. Voor ons is het niet meer of minder dan de tune die 43 jaar geleden werd gekozen toen het programma voor het eerst werd uitgezonden.”

Gelauff beklemtoont dat de de tune en het programma inmiddels iconisch zijn geworden. “Belangrijk daarbij: het gaat veel meer om letterlijk Gute Nacht Freunde en de sfeer die Mey in het liedje legt dan om die ene verwijzing naar een sigaret.”

KWF Kankerbestrijding laat in een korte reactie weten het niet erg te vinden als het nummer niet wordt aangepast.