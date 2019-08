Van Dijk maakt na 13 jaar weer Hart in Aktie

Wendy van Dijk gaat na dertien jaar haar oude programma Hart in Aktie weer presenteren. SBS6 brengt de show terug op televisie, blijkt uit een promo die de zender dinsdag online heeft gezet.

“Ruim 15 jaar geleden maakte ik met hart en ziel een programma waarbij we mensen met de meest uiteenlopende problemen mochten helpen, Hart in Aktie. Met plezier en trots mag ik aankondigen dat het programma terugkomt”, zegt de presentatrice in het filmpje.

Van Dijk maakte Hart in Aktie van 2000 tot 2006. Het was destijds een van haar eerste grote programma’s en betekende haar grote doorbraak. In 2003 won ze met de show de Gouden Televizier-Ring.