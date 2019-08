Weer bagagestoring op Eindhoven Airport

Eindhoven Airport kampte dinsdagochtend met een storing in het bagagesysteem. Volgens een woordvoerder hebben vijftien mensen hierdoor hun vlucht naar Skopje (Noord-Macedonië) gemist. Ook is er bagage van vertrokken passagiers op het vliegveld achtergebleven. In totaal zijn elf vluchten met vertraging vertrokken.

Voor de vijftien gedupeerden die vanwege de storing hun vlucht hebben gemist is een nieuwe reis geregeld. De bagage die is achtergebleven wordt nageleverd. Het is nog niet duidelijk waardoor de bagagestoring is ontstaan. Koffers en ander reisgoed werden vanwege de problemen handmatig ingecheckt, wat zorgde voor lange rijen en extra wachttijden.

Op 8 augustus was er ook al een storing op Eindhoven Airport. Toen haperde net als dinsdag het bagagesysteem. Tientallen passagiers misten toen hun vlucht en veel vliegtuigen vertrokken met vertraging. Het is niet duidelijk of het om precies dezelfde storingen ging.