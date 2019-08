Ongeveer 42.000 kippen zijn woensdag omgekomen door een brand op een agrarisch bedrijf in Niawier (Friesland). De brandweer meldt dat twee stallen volledig zijn verwoest. In beide stallen zaten ongeveer 21.000 kippen. Zij hebben de brand niet overleefd.

In de stallen was geen asbest verwerkt. De brandweer wist een derde schuur te redden en heeft het sein brand meester gegeven. In de ruimten waren geen mensen aanwezig toen de brand uitbrak.