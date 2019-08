FVD Amsterdam wil opheldering van Halsema

De Amsterdamse raadsfractie van Forum voor Democratie wil opheldering van burgemeester Femke Halsema over de arrestatie van haar zoon. De kwestie werd door De Telegraaf naar buiten gebracht.

“Signalen vanuit politie en OM moeten we als raad serieus nemen. Het is een heikele kwestie die niet goed is voor de beeldvorming. Het is extra pijnlijk omdat Halsema als burgemeester en lid van de driehoek moet optreden tegen criminaliteit”, zegt fractievoorzitter Annabel Nanninga van de Amsterdamse oppositiepartij.

“Ik leef mee met Halsema en haar gezin, maar dat gaat om haar als moeder. Halsema als burgemeester wil ik horen over deze kwestie. En dan zonder persoonlijke aanvallen”, aldus Nanninga. De zaak wordt waarschijnlijk besproken op 5 september, als de raad zich ook buigt over de schietpartijen van de afgelopen tijd in Amsterdam.