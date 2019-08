Hoe overleef je als camping? Durf te kiezen!

Er zijn steeds minder campings in Nederland. Maar de campings die er zijn, hebben over belangstelling niet te klagen. Zo beleeft de prijswinnende camping De Leistert in het Limburgse Roggel topdrukte. Een blik in het gastenboek leert dat er deze woensdag zevenduizend kampeerders vertoeven. Maar tussen de tenten is van die drukte weinig te merken. Van rust, ruimte en relaxen des te meer. Hoe dat zo komt? “We durven te kiezen”, zegt manager Angelique Joosten tussen het begroeten van kampeerders door.

Het is zonnig, ruim boven de 20 graden en dus mooi kampeerweer. Op De Leistert arriveren net nieuwe gasten, maken anderen zich op voor een fietstocht of een rondje bootcamp, en trekken wéér andere kampeerders al in de ochtend een biertje open om een verjaardag te vieren. Genieten dus, maar toch daalt het aantal campings in ons land, blijkt uit cijfers die de Kamer van Koophandel deze week publiceerde. Van de 2296 campings die Nederland in 2014 telde, hielden het er sindsdien bijna honderd voor gezien.

In de groene omgeving van Roggel gaat het De Leistert het echter voor de wind. Het vakantiepark mag zich van de ANWB camping van het jaar in de categorie De beste huuraccommodatie noemen. Helemaal uit de lucht vallen kwam die titel niet, stelt marketingmanager Angelique Joosten. “Tot een paar jaar geleden was De Leistert een camping als alle anderen, maar we hebben flink geïnvesteerd in productontwikkeling. ‘Beleving’ en ‘actief’ zijn hier toverwoorden.”

Kampeerders willen anno nu méér dan een plek om een tent neer te zetten en hebben weinig op met het beeld van wandelen met een wc-rol onder de arm naar het gedeelde toilet. Daarom koos De Leistert voor kampeerplekken met privé-faciliteiten en kwam er ruimte voor ‘glamping’, safari-tenten en andere luxe voorzieningen. Recreatie en entertainment worden niet langer uitbesteed, maar kwamen in eigen beheer. En dus behoort een moonlight barbecue met aansluitende zwempartij nu ook tot de mogelijkheden. Het park biedt in de zomerpiek werk aan meer dan tweehonderd mensen en telt inmiddels ook een toenemend aantal chalets en vakantievilla’s.

Die aanpak werkt. Al ruim vóór het winnen van de ANWB-titel was De Leistert voor de hele zomer flink volgeboekt. “Gasten komen van overal, niet alleen uit Nederland maar vooral ook uit Duitsland en België”, zegt Joosten, die beaamt dat sommige vaste gasten moeite hadden met de veranderingen die het park doormaakte. “Maar dat moet je ervoor over hebben. Je moet keuzes durven maken.”

Kampeerders die behoefte hebben aan meer intiem kamperen, kunnen altijd nog terecht op kleine campings, zoals bijvoorbeeld boerencampings. Toch vallen volgens HISWA-RECRON vooral daar de klappen. De belangenbehartiger van Nederlandse recreatieondernemers wijst er overigens op dat het totale aantal kampeerovernachtingen in ons land nog steeds toeneemt, ondanks het dalende aantal campings.

In de toekomst ziet Joosten het onderscheid tussen attractieparken en vakantieparken vervagen. “De Efteling doet ook steeds meer in overnachtingen, en wij investeren nog meer in onze voorzieningen. We willen ons golfslagbad overkappen, zodat het in de mei- en kerstvakantie te gebruiken is voor onze gasten.” Want ook in die tijden van het jaar mikt De Leistert op vakantievierders. “We kiezen nadrukkelijk niet voor verhuur van accommodatie aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Sommige parken kiezen daar wel voor, want het is makkelijk geld verdienen. Maar vervolgens blijft de toeristen dus wel weg uit het park.”

Voor De Leistert zijn de grenzen van de groei overigens wel bereikt. “We gaan terug naar maximaal 6500 gasten. Daar tegenover staan dan nóg iets meer beleving en comfort voor alle gasten”, zegt Joosten tot besluit.