Slachtoffers WOII in Indië herdacht

“Wij moeten altijd de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-Indië blijven herdenken. Dat is een ereplicht, ook voor de volgende generaties.” Dat heeft de voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, Erry Stoové, woensdagochtend gezegd bij de herdenking van de gevallenen in de hal van de Tweede Kamer. Stoové en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer legden een krans.

Donderdag is het 74 jaar geleden dat Japan capituleerde en Nederlands-Indië werd bevrijd. “Het is nog steeds nodig om dit deel van de nationale geschiedenis uit de schaduw te halen. Inzichtelijker te maken hoe verschrikkelijk in Indië is geleden”, aldus Kamervoorzitter Khadija Arib. “De erkenning in Nederland kwam pas laat, terwijl dit verleden onlosmakelijk is verbonden met het grotere verhaal van de Tweede Wereldoorlog.” Pas vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw worden de Indische slachtoffers jaarlijks herdacht.

Arib zegde de stichting woensdag toe dat er tijdens en na de verhuizing en renovatie van de Tweede Kamer “een waardige plek” zal zijn voor de Indische plaquette. “Hij wordt zichtbaarder, zodat iedereen erbij stil kan staan.”