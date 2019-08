‘Zoon Halsema aangehouden voor wapenbezit’

De zoon van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is alleen aangehouden voor overtreding van de Wet wapens en munitie, voor het bezit van een verboden nepwapen. Hij is niet ook voor inbraak in een woonboot opgepakt, zegt zijn advocaat Peter Plasman. Het is nog niet bekend wat het Openbaar Ministerie de 15-jarige jongen ten laste gaat leggen.

Volgens Plasman is er geen sprake van dat de zaak in de doofpot wordt gestopt, zoals wordt gesuggereerd in De Telegraaf, die de zaak als eerste naar buiten bracht. “Dat blijkt uit het feit dat de zaak is overgedragen aan een ander parket, om belangenverstrengeling te voorkomen.”

De advocaat zegt dat het bij het OM heel normaal is dat een zaak na een maand nog niet tot een tenlastelegging heeft geleid.