Davina Michelle pakt Nederlands Spotify-record

De hit Duurt Te Lang van Davina Michelle is sinds deze week de meest gestreamde Nederlandse plaat ooit op Spotify. De track is sinds de release in oktober meer dan 53 miljoen keer beluisterd, zo heeft de streamingdienst bekendgemaakt. Daarmee neemt Davina het record over van Frenna en Lil’ Kleine, die vorig jaar scoorden met Verleden Tijd.

Met de streams uit Belgiƫ erbij heeft Duurt Te Lang de 60 miljoen al behaald en het einde lijkt nog niet in zicht. Nog altijd staat de track, afkomstig uit het tv-programma Beste Zangers, bij de vijftig meest beluisterde liedjes in Nederland. In de Single Top 100 staat het nummer al 45 weken genoteerd. In november en december stond Duurt Te Lang zes weken op de eerste plaats.

Volgens Spotify wordt er steeds meer Nederlandse muziek beluisterd op Spotify. “We zien in toenemende mate dat naast de grote en aanhoudende successen van Nederlandstalige hiphop en dance er nu ook grote streamingaantallen door Nederlandse artiesten in andere genres worden behaald”, zegt Wilbert Mutsaers van Spotify.

Voor Davina betekende Duurt Te Lang haar grote doorbraak. De zangeres ontving eerder dit jaar een Edison voor Beste Nieuwkomer en zondag stond ze nog in het voorprogramma van het concert van Pink in Den Haag.